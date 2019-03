Opposition: Vorschlag für Behindertengesetz unzureichend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In der Debatte um mehr Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat die Opposition im Thüringer Landtag den Gesetzentwurf der Landesregierung als unzureichend kritisiert. Dort werde beispielsweise nicht berücksichtigt, dass auch viele Gebäude von Krankenhäusern, Energieversorgern, Flughäfen und Messegeländen noch barrierefrei umgebaut werden müssten, sagte die CDU-Abgeordnete Beate Meißner am Freitag in Erfurt im Plenum des Landtages. Auch bleibe offen, wie das Land die Kommunen finanziell unterstützen wolle, wenn es um die Finanzierung von Maßnahmen zum Abbau von Hindernissen für Behinderte im Alltag gehe.

Der Gesetzesentwurf war am Freitag zum ersten Mal im Landtag beraten worden. Die Abgeordneten werden nun in verschiedenen Ausschüssen weiter darüber diskutieren. Die Landesregierung schlägt darin unter anderem vor festzuschreiben, dass öffentliche Gebäude des Landes barrierefrei sein sollen.