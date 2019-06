Ohne Ausnahme: Änderungsantrag für Paritätsgesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landeslisten von Parteien in Thüringen sollen künftig ohne Ausnahmen zu gleichen Anteilen mit Männern und Frauen besetzt werden. Regelungen im bisherigen Entwurf, wonach etwa die für Frauen vorgesehenen Listenplätze auch mit Männern besetzt werden können, falls sich nicht genügend Kandidatinnen finden, sollen gestrichen werden. Das geht aus einem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen hervor, der dpa vorliegt.

Mit dem Gesetz will Rot-Rot-Grün für einen höheren Frauenanteil im Landtag sorgen. Ein ähnliches Gesetz hatte bereits das Parlament in Brandenburg beschlossen. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams bezeichnete die Thüringer Version mit dem Wegfall von Ausnahmen als mutiger. "Die Ausnahmeregelungen, die noch vor der Anhörung im Gesetz enthalten waren, wurden von den Anzuhörenden als unnötig eingestuft und deshalb gestrichen", erklärte er.

Der Thüringer Landtag hat nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit mehr als 40 Prozent bundesweit den höchsten Frauenanteil in einem Landesparlament. Etliche Parteien im Freistaat besetzen schon heute ihre Landeslisten paritätisch.

Das sogenannte Paritätsgesetz sieht eine Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes vor. In diesem Zuge sollte nach einem ursprünglichen Entwurf auch gleich das gesamte Wahlgesetz in geschlechterneutrale Sprache verfasst werden. Das ist nun vom Tisch. Der entsprechende Absatz soll per Änderungsantrag gestrichen werden.

Das Paritätsgesetz soll nach bisherigen Plänen in der kommenden Woche zum zweiten Mal im Parlament besprochen und dann verabschiedet werden. Den bisherigen Gesetzentwurf lehnten CDU und AfD ab.

Adams machte deutlich, dass seine Fraktion für noch weitreichendere Ansätze zu haben wäre. "In der kommenden Legislatur wollen wir außerdem die Parität bei Direktkandidaturen angehen - zum Beispiel mit dem Tandemmodell, wodurch eine Änderung der Wahlkreise notwendig wäre", erklärte Adams. Eine frühe Version des Entwurfs zum Thüringer Paritätsgesetz hatte genau das schon vorgesehen, wurde später aber wieder verworfen. Das Projekt wolle man gleich zu Beginn der nächsten Legislatur angehen, erklärte Adams. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Nach den jüngsten Umfragen ist nicht klar, ob die aktuellen Regierungsparteien erneut eine Mehrheit im Parlament bekommen.