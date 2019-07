NSU-Ausschuss beschäftigt sich mit möglichem Polizeispitzel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen geht heute dem Verdacht nach, die Landespolizei könnte in der Vergangenheit Spitzel in der rechten Szene gehabt haben. Wie es aus Ausschusskreisen hieß, soll ein Polizist als Zeuge aussagen.

Laut einer kürzlich öffentlich gewordenen Notiz aus dem damaligen Landesamt für Verfassungsschutz soll der Beamte im Jahr 2000 der Behörde von der Absicht des Thüringer Landeskriminalamts berichtet haben, einen kooperationsbereiten Rechtsextremisten aus den alten Bundesländern nach Thüringen zu holen. Demnach sollte er als sogenannte Vertrauensperson in den Thüringer Heimatschutz eingeschleust werden. Aus dem Vermerk geht nicht hervor, ob dieser Plan umgesetzt worden ist. Zudem ist dort nicht festgehalten, um wen es sich genau handelte.

Vertrauenspersonen der Polizei versorgen die Beamten - ähnlich wie V-Leute des Verfassungsschutzes - mit Informationen. Während der Arbeit des Ausschusses war immer wieder der Verdacht aufgetaucht, nicht nur der Inlandsnachrichtendienst, sondern auch die Polizei könnten solche Spitzel in der rechten Szene führen oder geführt haben. Dafür hatte es bislang aber nie Beweise gegeben.