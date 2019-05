Neue Lotterie in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaft in Thüringen wird um eine Umweltlotterie erweitert. Ein entsprechender Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Koalition wurde am Donnerstag vom Landtag in Erfurt verabschiedet. Ein Teil der Spieleinsätze bei der Umweltlotterie soll an die Stiftung Naturschutz sowie den Landesverband der Gartenfreunde gehen. Bisher gehen Teile der Erträge von Lotto Thüringen an den Landessportbund und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege.

Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD kritisierten eine weitere Lotterie. Der CDU-Abgeordnete Maik Kowalleck sprach von einer "Spielsuchtpolitik von Rot-Rot-Grün".