Mordfall Lübcke und Rechtsrock werden im Landtag diskutiert

Erfurt (dpa/th) - Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und Rechtsrockkonzerte in Thüringen sollen bei einer Aktuellen Stunden im Thüringer Landtag diskutiert werden. Die Parlamentarier werden bei der Sitzung am heutigen Mittwoch nach Angaben des Landtags über den SPD-Antrag "Mordfall Lübcke - Rechtsterroristische Netzwerke auch in Thüringen bekämpfen" sprechen.

Die Grünen-Fraktion hatte beantragt, Rechtsrock-Konzerte in Thüringen zu thematisieren. Anlass ist das bevorstehende Rechtsrock-Festival am Freitag und Samstag im südthüringischen Themar. Nach Ansicht der Fraktion geht es bei Rechtsrockveranstaltungen um Vernetzung und Radikalisierung, und darum, Gewinne zu erzielen.