Mohring: Haushaltsverabschiedung ist verfassungswidrig

Erfurt (dpa/th) - CDU-Fraktionschef Mike Mohring hält die Verabschiedung des Landeshaushalts für 2020 durch das Parlament für verfassungswidrig. Damit würde der Landtag in das Budgetrecht des neuen Landtags eingreifen, der am 27. Oktober gewählt wird, sagte Mohring am Mittwoch in Erfurt. Sollte diese Einschätzung durch ein Rechtsgutachten gestützt werden, wolle seine Fraktion in der kommenden Woche im Landtag beantragen, den Etat mit einem Volumen von rund elf Milliarden Euro nicht zu beschließen. Er müsste dann seiner Meinung nach in den Haushaltsausschuss des Parlaments zurückgehen.

Eine Verfassungsklage gegen das Vorgehen der rot-rot-grünen Regierungskoalition beim Haushalt wolle er jedoch nicht einreichen. Der Etat soll am kommenden Donnerstag und Freitag abschließend vom Landtag beraten werden. Das Gutachten kündigte Mohring für Mittwoch an.