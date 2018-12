Marion Walsmann gibt Mandat ab: Diezel übernimmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Politikerin Marion Walsmann hat ihr Mandat als Abgeordnete des Thüringer Parlaments abgegeben. Das teilte der Landtag am Dienstag in Erfurt mit. Ab Mittwoch wird die ehemalige Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) das Mandat übernehmen. Diezel wird als wahrscheinliche neue Landtagspräsidentin gehandelt. Die CDU-Fraktion will am Mittwoch darüber abstimmen, ob sie Diezel als Nachfolgerin von Christian Carius vorschlagen wird. Vertreter der Fraktionen von Rot-Rot-Grün haben bereits signalisiert, dass sie Diezel als Landtagspräsidentin mittragen würden.

Carius hatte sein Amt Ende Oktober abgelegt, nicht jedoch sein Mandat. Walsmann hatte am Montag angekündigt, sich ganz auf den anstehenden Europa-Wahlkampf konzentrieren und deshalb ihr Mandat als Abgeordnete abgeben zu wollen.