Landtag will Gemeindefusionen genehmigen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtag berät heute eine Vielzahl freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse. Die Abgeordneten entscheiden über ein Gesetz der Landesregierung, das nahezu jede vierte Gemeinde im Freistaat betrifft. Danach wollen sich etwa 250 Gemeinden im kommenden Jahr eine neue Struktur geben. Nach dem Scheitern einer großen Gebietsreform mit dem Neuzuschnitt der Kreise und der Fusion von Eisenach mit dem Wartburgkreis konzentriert sich das Land auf Zusammenschlüsse kleinerer Gemeinden, die auf freiwilliger Basis erfolgen.

Ein umstrittener Punkt in dem Gesetz ist der Wechsel der Kleinstadt Kaltennordheim vom Wartburgkreis in den Kreis Schmalkalden-Meiningen. Der Innenausschuss hatte jedoch empfohlen, dass es Eingemeindungen in Kaltennordheim geben soll und die Stadt dann eingegliedert wird in die Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön. Das würde den Kreiswechsel nach sich ziehen.