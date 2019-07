Landtag verabschiedet Carsharing-Gesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Kommunen sollen in Zukunft leichter öffentliche Flächen an Landes- und Kommunalstraßen als Parkplätze für Carsharing-Autos anbieten können. Die Abgeordneten im Thüringer Parlament verabschiedeten am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung. Bisher konnten straßenbegleitende Parkplätze für Carsharing-Autos nicht genutzt werden, wie der Grüne-Abgeordnete Roberto Kobelt sagte. Mit dem Gesetz ändere sich das. Auch Umweltkriterien können demnach für die Ausweisung solcher Parkflächen berücksichtigt werden.

Die neuen Regelungen wurden mit großer Mehrheit verabschiedet. Nicht nur die Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grüne stimmten dafür, sondern auch die CDU-Fraktion. Die Fraktion der AfD enthielt sich.