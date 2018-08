Landtag beschäftigt sich mit Lohnniveau und Dürreschäden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Landtag beschäftigt sich heute mit dem niedrigen Lohnniveau in Thüringen, mit der Verhinderung von Neonazi-Konzerten und den Dürreschäden. Zu diesen Themen haben die Fraktionen aktuelle Stunden beantragt, in der die Landesregierung Stellung nehmen muss. Nach Zahlen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat Thüringen seit 2010 zwar den höchsten Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter im Ländervergleich zu verbuchen. Das Lohnniveau mit im Durchschnitt 28 728 Euro brutto pro Jahr ist aber noch immer eines der niedrigsten in Deutschland. Geringer fällt es nur noch in Mecklenburg-Vorpommern mit 27 520 Euro und Sachsen-Anhalt mit 28 606 Euro aus.

Während der dreitägigen Landtagssitzung bis Freitag sollen unter anderem eine Reihe von Gemeindefusionen beschlossen werden. Zudem sollen die Mitbestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen verbessert werden.