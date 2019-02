Keller rechnet noch in diesem Jahr mit Suedlink-Entscheidung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) rechnet noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Klage Thüringens zur Stromautobahn Suedlink. "Wir wollen eine fundierte und keine oberflächliche Prüfung unseres Vorschlags", sagte Keller am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Die Landesregierung hatte Mitte Januar Klage beim obersten deutschen Verwaltungsgericht in Leipzig wegen der geplanten Stromtrasse durch Thüringen eingereicht. Sie will erreichen, dass ein alternativer Vorschlag von Thüringen für den Streckenverlauf stärker berücksichtigt wird.