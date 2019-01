Integrationsgesetz der CDU bleibt umstritten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Gesetzentwurf der CDU zur Integration von Flüchtlingen sorgt für Skepsis bei anderen Landtagsfraktionen. "Ihr Gesetzentwurf ist ein Ausgrenzungswerk. Sie verstehen Integration als Einbahnstraße", sagte die Linke-Abgeordnete Sabine Berninger am Donnerstag im Landtag. Der Gesetzentwurf, der auch Sanktionen vorsieht, wenn Flüchtlinge Ziele aus Integrationsvereinbarungen verfehlen, wurde von den Abgeordneten in die Ausschüsse des Parlaments verwiesen. Dort soll er in den kommenden Wochen weiter beraten werden.

Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) sieht viele Punkte in dem Gesetz bereits erfüllt. "Es gibt bereits eine Integrationsbeauftragte, es gibt einen Integrationsbeirat." Lauinger kündigte eine Integrationsbericht an, der in Auftrag gegeben worden sei.

Die CDU schlägt vor, dass zwischen jedem im Freistaat lebenden Flüchtling und der für ihn zuständigen Ausländerbehörde eine individuelle Integrationsvereinbarung geschlossen wird. Festgelegt werden solle zum Beispiel, welche Sprachkurse ein Flüchtling besucht. Nach den Vorstellungen der CDU sollen Flüchtlinge, die gegen Vereinbarungen zum Spracherwerb verstoßen, einen Teil der Kurskosten selbst finanzieren. Ziel sei, Menschen mit einer längeren Bleibeperspektive in Thüringen besser zu integrieren, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Herrgott.