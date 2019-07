Immunität von Linke-Fraktionschefin soll aufgehoben werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Immunität der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, soll für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach einer AfD-Anzeige aufgehoben werden. Hennig-Wellsow berichtete am Montag in Erfurt selbst von dem Antrag auf Immunitätsaufhebung gegen sie. Betroffen von den Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Sitzblockade gegen eine AfD-Kundgebung am 1. Mai in Erfurt sei auch der Linke-Abgeordnete Christian Schaft, teilte die Fraktion mit.

Die AfD habe Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung erstattet. Die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten muss der Justizausschuss des Landtags fällen. Die Linke-Fraktion sprach von einem "kurzen auf der Straße sitzen von wenigen Linke-Abgeordneten". Am 1. Mai hatte es in Erfurt ein "Fest der Vielen" des DGB sowie eine Kundgebung der AfD gegeben.