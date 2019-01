Grüne wollen zusätzlich 630 Stellen in Kitas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landtagsfraktion der Grünen will die Kinderbetreuung in den Thüringer Kitas verstärken und verlangt dafür 630 zusätzliche Stellen. Die Fraktion plädiere für einen besseren Betreuungsschlüssel für die Vier- bis Fünfjährigen, sagte Fraktionschef Dirk Adams am Mittwoch am Rande einer Klausur in Erfurt. Wie bei den Drei- bis Vierjährigen soll eine Erzieherin künftig für nur noch für zwölf Mädchen und Jungen zuständig sein. Derzeit seien es noch 16 Kinder.

Diese Regelung, die nach Schätzungen 530 Stellen erfordert und jährlich etwa 31 Millionen Euro kostet, wollen die Grünen im Kita-Gesetz festschreiben. Zudem solle es für 100 Kitas in sozialen Brennpunkten jeweils eine zusätzliche Stelle geben. "Wir werden das mit unseren Koalitionspartnern Linke und SPD diskutieren", kündigte Adams an. Beide Parteien wollen das Geld aus einem Bundesprogramm für bessere Kitas auch in ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr in Thüringen stecken.