Grüne rüsten sich für anstehenden Wahlkampf

Jena (dpa/th) - Die Thüringer Grünen stellen die ersten Weichen für den anstehenden Landtagswahlkampf im kommenden Jahr und wählen ihre Spitzenkandidaten. Bei der Landesdelegiertenkonferenz in Jena will die Partei heute ihre Kandidatenliste aufstellen. Die Tagung war am Freitagabend gestartet. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Umweltministerin Anja Siegesmund und der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sich als Spitzenkandidaten wählen lassen wollen. Bei der vergangenen Landtagswahl schafften die Grünen den Einzug ins Parlament mit 5,7 Prozent nur knapp. Seitdem sind sie zusammen mit der SPD und der Linken an der Regierung im Freistaat beteiligt.