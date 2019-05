Gesetzentwurf zum Ende der Straßenausbaubeiträge im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Koalition und Opposition ringen um den richtigen Weg zur Abschaffung der seit Jahren umstrittenen Zahlungen der Bürger für den Straßenausbau. Rot-Rot-Grün legte dem Thüringer Landtag am Donnerstag in Erfurt einen Gesetzentwurf vor, nach dem die Beiträge von diesem Jahr an nicht mehr erhoben werden sollen. Die jährlichen Einnahmeausfälle der Kommunen in zweistelliger Millionenhöhe sollen vom Land ausgeglichen werden.

Der CDU-Innenpolitiker Jörg Geibert sagte, die größte Oppositionsfraktion sei für die Abschaffung der Beiträge, "wenn sich ein gerechter und rechtssicherer Weg findet". Dieser Nachweis müsse erst erbracht werden. Viele Detailfragen seien noch offen.

Bevor das Gesetz in einigen Wochen vom Landtag beschlossen werden kann, soll es noch im Innenausschuss des Parlaments beraten werden. Geplant sei auch eine Anhörung unter anderem von Sachverständigen und Kommunalverbänden. Andere Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg würden die Straßenausbaubeiträge längst nicht mehr erheben, sagte der Innenpolitiker der Linken, Frank Kuschel. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt wird derzeit ebenfalls darüber diskutiert.