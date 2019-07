Gesetz für mehr Personal bei Thüringenforst beschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zur Bekämpfung der schlimmen Dürreschäden in Thüringens Wäldern bekommt die Landesanstalt Thüringenforst mehr Geld. Der Landtag beschloss nach einer weiteren emotionalen Debatte am Freitag ein entsprechendes Gesetz zur Aufstockung des Personals. Thüringenforst erhält noch dieses Jahr 4 Millionen Euro zusätzlich. Nächstes Jahr sollen es weitere 4 Millionen Euro sein. Hält die Sondersituation in Thüringens Wäldern an, sollen 2021 noch einmal 4 Millionen Euro und 2022 erneut 4 Millionen Euro bereitgestellt werden können.

Seit längerem klagen Waldbesitzer über große Verluste wegen der Dürreschäden des vergangenen Jahres und des daraus resultierenden Schädlingsbefalls, vor allem durch den Borkenkäfer.