Enquete-Kommission Rassismus: Mehr Aufklärung in Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die rot-rot-grüne Mehrheit des Thüringer Landtages will, dass die Landesregierung an den Schulen künftig eine stärkere Auseinandersetzung mit Rassismus fördert. Unter anderem solle das Thema in der Lehrerweiterbildung eine größere Rolle spielen, heißt es in einem Antrag, den die Abgeordneten von Linke, SPD und Grünen am Freitag in Erfurt verabschiedeten. Auch sollten solche Schulbücher im Unterricht eingesetzt werden, in denen vielfältige Lebensweisen dargestellt werden, ohne dabei Vorurteile gegenüber einzelnen Menschengruppen zu bedienen. Zuvor hatten die Parlamentarier den Zwischenbericht der Enquete-Kommission Rassismus des Landtages diskutiert.

Die Abgeordneten von CDU und AfD stimmten gegen den entsprechenden Antrag.