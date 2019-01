Elternvertreter sprechen sich für Kindertag als Feiertag aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Elternvertreter befürworten, den Weltkindertag in Thüringen zu einem Feiertag zu machen. Landeselternsprecherin Ulrike Grosse-Röthig hob hervor, dass durch den Feiertag vielen Eltern mehr Zeit für ihre Familien bliebe. "Er erhöht eine Ressource, die Familien nicht in ausreichendem Maße haben", sagte Grosse-Röthig am Donnerstag bei einer Anhörung im Thüringer Landtag.

Ihrer Meinung nach sollte aber auch vor oder nach dem internationalen Kindertag mit Aktionen in Schulen und Kitas auf die Rechte von jungen Menschen aufmerksam gemacht werden. "Die wenigsten Kinder wissen heutzutage, dass ihnen Rechte zustehen und welche das sind."

Die Thüringer Regierungsfraktionen von Linker, SPD und Grünen wollen den Weltkindertag am 20. September zu einem Feiertag im Freistaat machen. Das Parlament muss dem entsprechenden Gesetzentwurf aber noch zustimmen. Wirtschaftsvertreter stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber.