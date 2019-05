Dreitägige Sitzung des Thüringer Landtags beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - In Erfurt beginnt heute die dreitägige Mai-Sitzung des Thüringer Landtags. Die Abgeordneten beschäftigen sich in aktuellen Stunden unter anderem mit dem Artenschwund in Thüringen, fehlenden Zeugnisnoten bei Schülern sowie einem Soforthilfeprogramm für Thüringens Wälder, die unter Borkenkäferbefall leiden. Zur Artenvielfalt sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), es sei alarmierend, dass Arten, die vor 20 Jahren noch in größerer Zahl vorkamen, inzwischen gesucht werden müssten. Als Beispiele nannte sie Feldlerche und Kiebitz.

Voraussichtlich wird sich der Landtag am Mittwochabend noch mit dem Bericht des Thüringer Behindertenbeauftragten beschäftigen.