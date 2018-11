CDU: Patriotismus kann bei Integration helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In der Debatte um eine bessere Integration von Flüchtlingen hält die CDU-Landtagsfraktion den Patriotismus für ein Instrument, um Nicht-Deutsche im Land ankommen zu lassen. Ein Bekenntnis zur deutschen Gesellschaft würde Flüchtlingen eine Orientierung geben, welche Regeln und Werte in Deutschland gelten, meinte der CDU-Abgeordnete Jörg Geibert am Donnerstag in Erfurt während einer Plenardebatte zu den Ergebnissen des diesjährigen Thüringen Monitors.

Flüchtlinge jedoch, die sich nicht in Deutschland integrieren wollten, müssten das Land wieder verlassen und in letzter Konsequenz auch abgeschoben werden, forderte Geibert. Die kleine Gruppe solcher Integrationsverweigerer präge zu Unrecht das Bild der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge.

Laut dem aktuellen Thüringen Monitor ist für mehr als 90 Prozent der Thüringer die Heimat wichtig oder sehr wichtig. Gleichzeitig sind fast 60 Prozent überzeugt, die Bundesrepublik sei "durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet". Für den Freistaat selbst glauben das der Studie nach 36 Prozent, für ihr eigenes Wohnumfeld elf Prozent der Menschen in Thüringen.

Der Thüringen Monitor ist eine sozialwissenschaftliche Langzeitstudie, die seit 2000 einmal im Jahr politische Einstellungen der Menschen im Freistaat ermittelt.