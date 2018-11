CDU-Kandidat für Landtagspräsidentenamt sorgt für Skepsis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Personalvorschlag der CDU-Fraktion für die Nachfolge von Christian Carius als Landtagspräsident stößt bei den anderen Fraktionen auf Zurückhaltung und Skepsis. CDU-Fraktionschef Mike Mohring kündigte am Donnerstag an, dass seine Fraktion den Abgeordneten und Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Michael Heym, vorschlage. Die oppositionelle CDU hat als größte Fraktion im Landtag das Vorschlagsrecht, ist bei der Wahl ihres Kandidaten jedoch auf die Unterstützung der rot-rot-grünen Regierungskoalition angewiesen.

Vertreter von Linke, SPD und Grünen sehen in dem 56-Jährigen nicht den von Mohring angekündigten "Brückenbauer" an der Spitze des Landtags. Sie wollen in den nächsten Tagen beraten, ob sie Heym mittragen können. "Ich bin persönlich skeptisch bei dem Vorschlag", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dirk Adams. Ein neuer Landtagspräsident soll am 9. November gewählt werden. Dafür ist eine einfache Mehrheit der Stimmen notwendig. Carius hatte sein Amt Ende Oktober niedergelegt.