CDU-Generalsekretär für Inventur der CDU-Politik

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk hat nach den Stimmenverlusten seiner Partei in Hessen eine "gründliche Inventur der Politik der CDU" gefordert. Wenn ein Landesverband wie der hessische mit einer guten Bilanz und einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Grünen zehn Prozentpunkte verliere, "dann muss eine Partei innehalten", erklärte Walk am Sonntag in Erfurt. Das Wahlergebnis habe Ursachen und Wirkungen, die über Hessen hinauswiesen. Selbst wenn die Wähler der CDU erneut ein Mandat zur Regierungsbildung in Wiesbaden erteilt hätten, sei das Ergebnis eine schmerzliche Niederlage.