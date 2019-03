CDU fordert erneut Rücktritt des Justizministers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In der Debatte um die Arbeit des Lauinger-Untersuchungsausschusses hat die CDU-Landtagsfraktion erneut den Rücktritt von Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) gefordert. "Herr Minister Lauinger, am besten, Sie nehmen heute schon Ihren Hut", sagte der Obmann der Union in dem Gremium, Volker Emde, am Freitag in Erfurt im Landtag. Die bisherigen Zeugenaussagen im Ausschuss hätten bereits bewiesen, dass der Grünen-Politiker versucht habe, Beamte der Landesverwaltung einzuschüchtern. Während einer Plenardebatte war über den Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses diskutiert worden.

Der Ausschuss soll klären, ob Lauinger sein Amt missbraucht hat, um für seinen Sohn die Befreiung von einer eigentlich vorgeschriebenen Prüfung zu erreichen.