Bericht: Walsmann weicht für mögliche Landtagspräsidentin

Erfurt (dpa/th) - Damit die CDU-Politikerin Birgit Diezel erneut Landtagspräsidentin in Thüringen werden kann, soll die Abgeordnete Marion Walsmann laut einem Zeitungsbericht ihren Platz im Parlament räumen. Walsmann werde sich ganz auf ihre Spitzenkandidatur der Thüringer CDU für die Europawahl konzentrieren, berichtet die "Ostthüringer Zeitung" (Montag) unter Berufung auf Parteichef Mike Mohring. Er bestätigte, dass die CDU-Fraktion in der Landtagssitzung am 12. Dezember Diezel als Nachfolgerin für Christian Carius (CDU) vorschlagen wolle. Diezel war von 2009 bis 2014 Landtagspräsidentin. Weil sie derzeit kein Mandat für den Landtag hat und somit nicht Präsidentin werden kann, muss ein Abgeordneter seines niederlegen.

Carius war Ende Oktober zurückgetreten, weil er sich beruflich neu orientieren wollte. Die CDU hatte eigentlich den Abgeordneten Michael Heym zum neuen Landtagspräsidenten vorschlagen wollen - dagegen waren aber Grüne, SPD und Linke. Die CDU ist bei der Wahl jedoch auf die Stimmen von Rot-Rot-Grün angewiesen. Diezels Wahl wiederum gilt als sicher, da sich auch die SPD dafür ausgesprochen hat.