Bedeutung von Sozialkunde-Unterricht betont

Erfurt (dpa/th) - Um Schülern in Thüringen besser demokratische Grundwerte zu vermitteln, muss nach Ansicht von Wissenschaftlern der Sozialkunde-Unterricht ausgebaut werden. Derzeit werde das Fach längst nicht so intensiv unterrichtet, wie es angemessen wäre, sagte der Jenaer Didaktik-Professor Michael May am Dienstag in Erfurt. Er äußerte sich in einer Anhörung des Landtages vor der Enquetekommission Rassismus. Gerade Sozialkunde könnte mit seinen Themen der Diskriminierung von Menschen vorbeugen.

Die Kommission soll unter anderem herausarbeiten, wie Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben gefährdet. Sie hatte sich im Sommer 2017 auf Beschluss der Fraktionen von SPD, Linker, Bündnisgrünen und CDU konstituiert.

Auch Wissenschaftler aus anderen Bundesländern forderten mehr Sozialkundeunterricht. Dies könnte auch auf andere Lehrer eine positive Wirkung haben - etwa dann, wenn die Fachpädagogen Kollegen auf menschenfeindliche Äußerungen aufmerksam machten. Solche Stimmen würden eher akzeptiert als solche von außerhalb der Schule.

Die von Rot-Rot-Grün vorgeschlagenen Maßnahmen, um die Demokratiebildung an den Schulen zu verbessern, stießen bei den angehörten Wissenschaftlern grundsätzlich auf Zustimmung. Häufig aber bleibe die Landesregierung in der Umsetzung zu unkonkret, kritisierte die Dresdner Professorin Anja Besand. Unter anderem fordern die Koalitionäre, die Lehrmaterialien auf rassistische Inhalte zu überprüfen und Lehrer während der Ausbildung stärker für die Folgen von Diskriminierung zu sensibilisieren. Außerdem ist die Erarbeitung von Leitfäden geplant, aus denen hervorgeht, wie Schulen mit rassistischen Vorfällen umgehen sollen.