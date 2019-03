Beamte sollen sich gesetzlich krankenversichern können

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung will Beamte vor die Wahl stellen, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert sein wollen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben die Parlamentarier am Donnerstag zum ersten Mal im Landtag beraten. Mit dem geplanten Gesetz soll eine zusätzliche Beihilfe eingeführt werden, damit sich Beamte auch für eine gesetzliche Krankenversicherung entscheiden können, ohne finanzielle Nachteile fürchten zu müssen, wie Innenstaatssekretär Uwe Höhn (SPD) am Donnerstag in Erfurt sagte. Der Gesetzentwurf wurde in den Innenausschuss verwiesen.