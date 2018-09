AfD-Politiker Höcke: CDU stehen turbulente Zeiten bevor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach der Rücktrittsankündigung des Thüringer Landtagspräsidenten Christian Carius (CDU) hat AfD-Fraktionschef Björn Höcke der CDU turbulente Zeiten prophezeit. Die Entscheidung müsse nach seiner Ansicht vor dem Hintergrund eines Machtkampfes innerhalb der CDU gesehen werden, teilte der AfD-Politiker am Freitag mit. "Diese Auseinandersetzung ist mit Carius' Rückzug nicht abgeschlossen. Denn hinter ihm steht ein Drittel des CDU-Landesverbandes, der weiter gegen den Vorsitzenden Mike Mohring opponieren wird", so Höcke in einer Mitteilung. Er bedauere Carius' Rücktritt. Der scheidende Landtagspräsident sei stets Willens und in der Lage gewesen, sein Amt so neutral wie möglich auszuüben.