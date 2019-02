AfD: Landesregierung missbraucht Verfassungsschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer AfD-Fraktion hat der Landesregierung vorgeworfen, das Landesamt für Verfassungsschutz zu missbrauchen. "Sie haben gemeinsam mit dem Innenminister in einzigartiger Weise versucht, den Inlandsgeheimdienst als Waffe gegen eine Oppositionspartei zu missbrauchen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Stefan Möller am Mittwoch in Erfurt mit Blick auf die Landesregierung. Innenminister Georg Maier (SPD) hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass der Verfassungsschutz den Thüringer Landesverband der AfD als "Prüffall" behandelt.

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundes-AfD nicht als "Prüffall" bezeichnen darf. Die AfD feierte die Entscheidung als Erfolg. Gegen den Beschluss kann der Verfassungsschutz Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen.