Abgeordnete warnen vor Krise der Thüringer Wälder

Erfurt (dpa/th) - Mehrere Abgeordnete des Thüringer Landtages haben am Rande der Haushaltsberatungen vor einer dramatischen Notlage der Thüringer Wälder gewarnt. Unter anderem der Linke-Abgeordnete Tilo Kummer erklärten am Freitag, Dürre, Sturm und die Schäden durch den Borkenkäfer würden den Waldflächen im Freistaat in bislang ungeahntem Ausmaß zusetzen. Dort drohe eine Katastrophe. Der Grüne-Abgeordnete Roberto Kobelt und der CDU-Parlamentarier Egon Primas äußerten sich ähnlich.

Parteiübergreifend forderten Abgeordnete, der Thüringer Forst müsse vom Land die notwendigen Gelder erhalten, um auf diese Krise reagieren zu können. Unter anderem gelte es, dringend benötigtes Personal einzustellen.

Im Februar hatte auch Thüringens Forst-Staatssekretär Klaus Sühl (Linke) im Landtag gewarnt, die extreme Trockenheit und die schweren Stürme des vergangenen Jahres hätten den Wäldern in Thüringen massiv zugesetzt. Das mache die Bäume sehr anfällig für Borkenkäfer.