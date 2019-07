Abgeordnete ordnen Thüringer Naturschutzrecht neu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) – Mit einem neuen Naturschutzgesetz sollen Alleen im Freistaat künftig besser geschützt werden. Die Abgeordneten von Linke, SPD und Grüne verabschiedeten die neuen Regeln am Freitag im Thüringer Landtag. Nach Angaben des Umweltministeriums soll es zwar weiterhin möglich sein, Alleebäume zu schneiden, etwa wenn dies der Verkehrssicherheit dient. Dass die Bäume voreilig gefällt werden, soll damit allerdings künftig ausgeschlossen sein. "Für den Naturschutz in Thüringen ist heute ein großer Tag, denn nun gilt eines der modernsten Naturschutzgesetze der Bundesrepublik im grünen Herzen", sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Die Fraktionen von CDU und AfD stimmten gegen den Gesetzesentwurf. Mit dem Gesetz soll auch der Bestand der zwölf Natura 2000-Stationen in Thüringen dauerhaft gesichert werden. Über diese Stationen werden unter anderem Naturschutzprojekte in den einzelnen Regionen des Landes organisiert. Außerdem ist in dem neuen Regelwerk festgeschrieben, dass in bestimmten Naturschutzgebieten der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen verboten ist.

Unter anderem der Naturschutzverband BUND begrüßte das neue Gesetz. "Jetzt können die Stationen weiterhin ihren Beitrag zum Schutz des europäischen Naturerbes leisten", sagte der Landesgeschäftsführer des Verbandes, Burkhard Vogel.