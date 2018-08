263 Thüringer Gemeinden ändern ihre Struktur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Gemeinden in Thüringen wird sich durch freiwillige Fusionen deutlich verringern. Innenminister Georg Maier (SPD) legte dem Landtag am Donnerstag in Erfurt ein zweites Gesetz zur Gemeindereform vor, das etwa jede vierte Gemeinde in Thüringen betrifft. Danach wollen sich 263 Orte im kommenden Jahr zu 50 größeren Gemeinden zusammenschließen. Das seien fast sechsmal so viele wie bei der ersten Runde der Gemeindereform, die seit Anfang Juli Gesetzeskraft hat, sagte Maier.

Der Innenpolitiker der CDU, Wolfgang Fiedler, warf der rot-rot-grünen Koalition vor, ihre eigenen Ziele bei der Gemeindereform aufgegeben zu haben. Die Hälfte der neuen Gemeinden würde die eigentlich zu erreichende Einwohnerzahl von 6000 nicht erreichen.

Nach dem Scheitern einer großen Gebietsreform mit dem Neuzuschnitt der Kreise konzentriert sich Thüringen seit dem vergangenen Jahr auf Gemeindezusammenschlüsse auf freiwilliger Basis.