Weniger Abhörmaßnahmen gegen Islamisten und Rechtsextreme

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr Sonderbefugnisse bei der Überwachung von insgesamt 25 Rechtsextremisten und Islamisten genutzt. Dabei ging es um Abhörmaßnahmen, das Aufzeichnen von Daten oder das Abfangen von Post. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) an den Düsseldorfer Landtag hervor. 2017 waren mit 52 Personen mehr als doppelt so viele Menschen von solchen Eingriffen in ihre Grundrechte betroffen, darunter auch Linksextremisten und Spione.

2018 seien zudem in einigen Fällen Daten von Mobiltelefonen ausgelesen, Standorte ermittelt und auf zugangsgesicherte Internetkommunikation zugegriffen worden, heißt es im Bericht. In vier Fällen seien Finanzermittlungen wegen islamistischer oder rechtsextremistischer Bestrebungen angeordnet worden.

Fast 600 Bürger wollten wissen, ob der Verfassungsschutz Informationen über sie gespeichert habe. 35 von ihnen wurden Erkenntnisse über extremistische Bestrebungen bestätigt: 16 Mal ging es dabei um Rechtsextremismus, 14 Mal um Linksextremismus, 4 Mal um Islamismus und einmal um "auslandsbezogenen Extremismus".

Der Verfassungsschutz habe von seinen Rechten und besonderen Auskunftsbefugnissen "weiterhin maßvoll Gebrauch gemacht", heißt es im Bericht. Zudem habe die Landesregierung das PKG ausführlich über Einzelfälle unterrichtet. Das Gremium hat gegenüber dem Verfassungsschutz Einsichts-, Anhörungs- und Zutrittsrechte, unterliegt aber strenger Geheimhaltung.