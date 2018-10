NRW beginnt mit Altschuldentilgung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach gravierender Kritik an ihren Haushaltsplänen will die nordrhein-westfälische Regierung nun schon in diesem Jahr Altschulden tilgen - erstmals seit vielen Jahren. Gleichzeitig soll die Risikovorsorge für die WestLB-Altlasten verstärkt werden. Entsprechende Ergänzungen zu den Haushaltsgesetzen 2018 und 2019 hat das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf verabschiedet.

Anders als ursprünglich geplant sollen demnach schon in diesem Jahr 151,2 Millionen Euro Schulden getilgt werden und im nächsten Jahr 30 Millionen. Die Ergänzungen sehen außerdem vor, für 2018 Steuermehreinnahmen in Höhe von 500 Millionen und für 2019 von 400 Millionen Euro in die Etatentwürfe einzuarbeiten.

365 Millionen ursprünglich für dieses Haushaltsjahr vorgesehene Mittel sollen nicht mehr in diesem, sondern erst im nächsten Jahr ausgegeben werden. Diese Rücklage hält der Landesrechnungshof angesichts von fast 145 Milliarden Euro Gesamtschulden für verfassungsrechtlich bedenklich. SPD, Grüne und AfD hatten bereits mit einer Verfassungsklage gedroht.

Dem Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB" zur Deckung der Landeshaftung für das Phoenix-Portfolio soll noch im laufenden Haushaltsjahr 400 Millionen Euro zugeführt werden. "Damit verstärken wir die Vorsorge für die toxischen Gefahren aus den WestLB-Altlasten", erklärte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) in einer Mitteilung.