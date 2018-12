Landtag: Streit über richtigen Weg zur Digitalpakt-Milliarde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Streit um Bundesmittel für die Digitalisierung der Schulen beschäftigt heute auch den nordrhein-westfälischen Landtag. SPD und Grüne verlangen von der schwarz-gelben Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die avisierten fünf Milliarden Euro schnell an die Bundesländer fließen. Für Nordrhein-Westfalen steht eine Milliarde in Aussicht. Dagegen fordert die AfD, dafür keine Grundgesetzänderung in Kauf zu nehmen, die den Einfluss des Bundes auf Länder und Kommunen "unverhältnismäßig verstärkt".

Nach dem Willen der Bundesregierung und des Bundestags soll eine Grundgesetzänderung künftig die gemeinsame Finanzierung großer Schul- oder auch Kita- und Wohnungsbauvorhaben regulär ermöglichen. Alle 16 Bundesländer haben eine solche Änderung abgelehnt. Sie pochen auf ihre Entscheidungshoheit in diesen Fragen und befürchten, mit 50 Prozent Kofinanzierung finanziell überfordert zu werden.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich zu Beginn des Monats mit vier weiteren Ministerpräsidenten zur Speerspitze gegen eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt gemacht und eine wachsende Widerstandsfront in den Ländern mobilisiert.