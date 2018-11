Landtag debattiert über Gefahren in Shisha-Bars

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gesundheitsgefahren durch giftiges Kohlenmonoxid in Shisha-Bars beschäftigen heute den nordrhein-westfälischen Landtag. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und FDP debattieren die Abgeordneten darüber, wie in den beliebten Shisha-Bars der Jugend-, Gesundheits- und Brandschutz gewährleistet werden kann.

In der Vergangenheit ist es in Shisha-Bars mehrfach bei Gästen oder Mitarbeitern zu lebensbedrohlichen Vergiftungen durch das farb-, geruchs- und geschmacklose Kohlenmonoxid gekommen, das beim Rauchen von Wasserpfeifen entsteht. Erst vor wenigen Tagen waren sechs Besucher einer Shisha-Bar in Bochum durch giftiges Kohlenmonoxid verletzt worden. Die Bar musste geräumt und rund 120 Menschen nach draußen gebracht werden.

CDU und FDP sehen Shisha-Bars außerdem als "Rückzugsorte für kriminelle Geschäftsmodelle", wie aus dem Fraktionsantrag für die Plenardebatte hervorgeht.

Weiteres Thema im Landtag sind Änderungen am Landesaltenpflegegesetz. Dabei geht es darum, dass die Schulkostenpauschale in der Altenpflegeausbildung von 280 Euro pro Schüler auf 380 Euro angehoben werden soll.