Attacken auf Gerichtsvollzieher werden selten angezeigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angreifer, die Gerichtsvollzieher beleidigen, bedrohen oder attackieren, haben offensichtlich nur selten mit einer Anzeige oder gar einer zügigen Verurteilung zu rechnen. Das geht aus einem Bericht von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) für die Rechtsausschusssitzung des Landtags an diesem Mittwoch hervor.

Von rund 230 aus dem vergangenen Jahr aufgelisteten Vorkommnissen - von wüsten Beschimpfungen bis hin zur Morddrohung - wurden in nur 39 Fällen Strafanzeigen oder Strafanträge gestellt. Vor allem die massenhaften Beleidigungen bleiben demnach meist ungesühnt.

Nur in den wenigsten Fällen ist in der Liste eine zügige Verurteilung der unbeherrschten Übeltäter verzeichnet. Oft dauern die Ermittlungen auch Monate nach der Tat noch an; teilweise wurden sie eingestellt oder Verdächtige sind untergetaucht.

Erst im vergangenen Monat waren in Düsseldorf ein Gerichtsvollzieher und zwei Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes von einer psychisch gestörten Schuldnerin mit einer Salzsäure-Lösung attackiert worden. Erst ein Spezialeinsatzkommando konnte die mit einer Gaspistole bewaffnete Frau in ihrer teils handbemalten Wohnung überwältigen.

Der Gerichtsvollzieher sei bereits bei einer anderen Vollstreckung einige Jahre zuvor von der Frau beleidigt worden, heißt es in einem weiteren Bericht des Justizministers speziell zu diesem Fall. "Dem habe er allerdings keine besondere Bedeutung beigemessen, da ein solches Verhalten bei Schuldnern heute nicht unüblich sei."

In der Wohnung der Frau seien unter anderem eine halbvolle Ein-Liter-Flasche mit der Aufschrift "Salzsäure 30%" sichergestellt worden sowie ein Samurai-Schwert, Reizgas, sowie eine Schreckschuss- und eine Softairpistole, berichtete Biesenbach. Die Untersuchung der Flüssigkeit und das Gutachten zur Schuldfähigkeit der Frau seien noch nicht abgeschlossen.

Die schärfste Strafe, die aus der Liste der Generalstaatsanwaltschaften hervorgeht, hatte das Amtsgericht Detmold im vergangenen Juni verhängt: Ein Schuldner wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er einen Gerichtsvollzieher zunächst mit einem Messer verletzt hatte und anschließend auch noch mit seinem Auto auf ihn zugefahren war. In Siegburg gab es für die Bedrohung mit einer Axt eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten. In anderen Fällen kamen verurteilte Missetäter meist mit Geldstrafen unter 1000 Euro davon.

Gar nicht erst angezeigt oder verfolgt wurden Beleidigungen oder Drohungen wie: "Bei unserem nächsten Treffen brauchen Sie ein neues Gebiss", "Hauen Sie ab, sonst drehe ich Ihnen den Hals um", "Wenn Sie nicht sofort verschwinden, schlage ich Sie tot", "Ich mache Euch kaputt", "Hurensohn" (mehrfach), "Faschist", "Du Schlampe kommst hier nicht rein, Ihr seid ja alle Arschlöcher", ebenso wie die mehrfach vorgetragene Klage: "Der Gerichtsvollzieher will mich verarschen und übers Ohr hauen" oder Bedrohungen mit Werkzeugen oder Sportgeräten.

Die Liste erfasse nicht alle Übergriffe, da Gerichtsvollzieher nicht gehalten seien, jeden Vorfall statistisch zu erfassen, erklärte Biesenbach. Wegen teilweise ungenauer Tatzeitdaten hätten auch nicht alle Sachverhalte einem Ermittlungsverfahren zugeordnet werden können.

Die SPD-Opposition beklagt mangelnde Transparenz über das Ausmaß der Gewalt gegen die rund 900 Gerichtsvollzieher in NRW und fordert mehr Schutzvorkehrungen. Im Gespräch ist etwa eine Datei, in die besondere Vorkommnisse eingetragen werden könnten, um sich vor Besuchen bei gefährlichen Personen besser zu wappnen. Der Justizminister verweist in seinem Bericht auf den "ständigen Dialog" mit dem Deutschen Gerichtsvollzieherbund und einen "Runden Tisch".