AfD: Harte Strafen und Ausweisungen von Clankriminellen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die wachsende Clankriminalität muss aus Sicht der AfD-Opposition in Nordrhein-Westfalen mit schärferen Strafen und mehr Ausweisungen krimineller Ausländer beantwortet werden. Die Problematik sei auf "ein Zeitalter des Wegschauens zurückzuführen", sagte AfD-Fraktionschef Markus Wagner am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Dadurch habe sich ein mafiöses System über Jahrzehnte ausbreiten können. Der CDU-Abgeordnete Dietmar Panske kündigte eine harte Gangart der schwarz-gelben Landesregierung gegenüber den Clans an: "Jetzt ist es genug. Jetzt räumen wir auf."

Anlass der von AfD, CDU und FDP beantragten Aktuellen Stunde ist das bundesweit erste Lagebild zur Clankriminalität, das Innenminister Herbert Reul (CDU) vergangene Woche vorgestellt hatte. Demnach verortet die Polizei in NRW 104 kriminelle Clans. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen 6500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14 000 Straftaten verantwortlich gewesen sein. Der Ursprung der Clans, die unter anderem für Tötungsdelikte, Raub, Erpressung und Körperverletzung verantwortlich gemacht werden, sind demnach türkisch-arabischstämmige Großfamilien. Ihre Hochburg ist dem Lagebild zufolge Essen.