Verfassungsmedaille für sieben engagierte Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sieben Sachsen erhalten in diesem Jahr die Verfassungsmedaille des Freistaates. Die Auszeichnung wird am 1. Juni im Dresdner Ständehaus übergeben, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Zu den Ausgezeichneten gehören unter anderem die ehemalige sächsische Gesundheitsministerin Christine Clauß (CDU), die Präsidentin des sächsischen Verfassungsgerichtshofes, Birgit Munz, und Wolfgang Hentrich, Professor an der Dresdner Musikhochschule.

Mit der Auszeichnung sollen Menschen geehrt werden, die sich auf sozialem, künstlerischem, politischen oder wirtschaftlichem Gebiet um den Freistaat verdient gemacht haben. Die Medaille, neben dem sächsischen Verdienstorden die höchste Auszeichnung des Freistaates, wird seit 1997 jährlich verliehen. Insgesamt wurden bisher 162 Männer und Frauen ausgezeichnet.