Staatsakt für Ex-Präsident Iltgen: Trauer im Landtag

Dresden (dpa) - Der Sächsische Landtag ehrt seinen langjährigen Präsidenten Erich Iltgen mit einem Staatsakt. Das teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Der CDU-Politiker war am Sonntag mit 78 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. "Sachsen verliert einen leidenschaftlichen Streiter für die parlamentarische Demokratie", sagte Amtsnachfolger Matthias Rößler. Iltgen wurde 1990 der erste oberste Repräsentant des Parlaments nach Wiedergründung Sachsens und hatte den Posten bis 2009 inne. Von Mittwoch an liegt im Gebäude der Plenarsitzungen ein Kondolenzbuch aus. Der Termin für den Staatsakt steht noch nicht fest.

"Wir trauern um einen der bedeutendsten Gründungsväter unseres Freistaats", sagte Rößler. Er habe den Runden Tisch in der Wendezeit moderiert und dann dafür gesorgt, dass die Sachsen wieder eine würdige, arbeitsfähige und demokratische Volksvertretung erhalten. "Dieser historische Verdienst bleibt unvergessen." Mit seiner fairen und sachlichen Art habe Iltgen das Parlament in 19 Jahren auch durch schwierige Zeiten geführt.

Sachsen verliere "einen Demokraten der ersten Stunde aus der Zeit der friedlichen Revolution", sagte SPD-Landeschef Martin Dulig. Sein Engagement sei prägend für den Neuanfang und die Demokratie im Freistaat gewesen. Dulig würdigte zudem Iltgens gesellschaftlichen Einsatz für Kinder, Architektur, Kunst, Tourismus und Europa als Akteur in verschiedenen Vereinen.