Sächsischer Landtag bekommt zwei Kurzzeitabgeordnete

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag bekommt kurz vor dem Ende der Legislaturperiode noch zwei neue Abgeordnete. Dabei handelt es sich um Nachrücker, die nach dem Ausscheiden von zwei Parlamentariern ein Mandat übernehmen. Wie der Landtag am Dienstag mitteilte, wird Cora Lesch (CDU) aus Borna an diesem Donnerstag für ihren Parteifreund Octavian Ursu nachrücken. Ursu war im Juni zum neuen Görlitzer Oberbürgermeister gewählt worden. Auch ein zweiter CDU-Politiker scheidet nach einer OB-Wahl aus. Sven Liebhauser (CDU) gewann in Döbeln. "Die Entscheidung darüber, wer zu welchem Zeitpunkt für Herrn Liebhauser nachrücken wird, steht noch aus", hieß es.

In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Er muss sich innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl konstituieren.