Sachsen will Kampf gegen Borkenkäfer verstärken

Dresden (dpa/sn) - Sachsen befürchtet eine weitere Ausbreitung des Borkenkäfers und will den Kampf gegen den Holzschädling verstärken. Seit Sommer seien mehr als 500 000 Kubikmeter Holz betroffen, Schätzungen gingen von bis zu einer Million Kubikmeter "Käferholz" bis Mai 2019 aus, sagte Forstminister Thomas Schmidt (CDU) am Freitag im Landtag. Deshalb werde auch im Winter Bruchholz aus den Wäldern geholt.

Schwere Stürme hatten von Herbst 2017 bis Spätsommer 2018 rund 2,6 Millionen Kubikmeter Schadholz in Sachsens Wäldern hinterlassen. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Freistaat in seinem Staatswald in diesem Jahr regulär einschlagen wollte. Zur Beseitigung der Sturmschäden stehen 39,4 Millionen Euro bereit.