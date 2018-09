Regierungserklärung im Landtag nach Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beginnt heute die September-Sitzung des Sächsischen Landtags in Dresden. Sie steht unter der Überschrift "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat". Es wird erwartet, dass Kretschmer zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen, Krawallen und Aufmärschen Rechter in Chemnitz sowie dem Rechtsextremismus in Sachsen Stellung nimmt.

Die Opposition macht die CDU für das Erstarken des Rechtsextremismus im Land verantwortlich. Sie will im Plenum Aufklärung über den Polizeieinsatz am 27. August, als zu wenig Beamte Tausenden rechten Demonstranten gegenüberstanden. In der Aktuellen Stunde soll es auf Antrag der Linken ebenfalls um Demokratie und Frieden sowie gegen Hass und Gewalt gehen.

Die Grünen streben vor dem Hintergrund von Behinderungen und Angriffen auf Journalisten einen Beschluss zum Schutz der Pressefreiheit an. Zudem beraten die Abgeordneten mit Blick auf die aktuelle Debatte über die Wurzeln des Rechtsextremismus und mehr politische Bildung über ein Entwicklungskonzept für die Sächsische Gedenkstättenstiftung.