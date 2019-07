Petitionsausschuss: Mehr Bürger wenden sich an Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Im vergangenen Jahr haben sich mehr Bürger mit Bitten und Beschwerden an den Landtag gewandt. 2018 gingen insgesamt 556 solcher Schreiben beim Petitionsausschuss ein und damit 30 mehr als im Vorjahr, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Petitionsbericht vorgeht. Davon wurden 549 Anliegen als Petition behandelt, in sieben Fällen gab es eine Weiterleitung an die jeweils zuständigen Fachausschüsse. "Die Bürgerinnen und Bürger machen seit einigen Jahren immer stärker von ihrem Recht Gebrauch, sich einzeln oder in Gruppen schriftlich an das Parlament zu wenden", sagte Ausschussvorsitzende Kerstin Lauterbach (Linke). Zum einen wachse der Bedarf, aber auch das Instrument werde zunehmend bekannter.

Als Beispiel nannte sie eine Sammelpetition zur "Weidetierprämie", die auf rund 120 000 Unterschriften kam, die Petition "Für eine bewegte Schulzukunft unserer Kinder und Jugendlichen" verbuchte 29 580 Unterstützer. Die meisten Beschwerden und Anliegen betrafen mit den Themen Bauen und Kommunalwesen die Bereiche des Inneren, das Kultusministerium erhielt mehr als 130 Petitionen zur schulischen Bildung und Erziehung. Mit 170 Anliegen wurden die meisten Petitionen aus Dresden eingereicht, bei den Landkreisen wandten sich die Menschen aus dem Erzgebirge am häufigsten an die Abgeordneten.

29 Prozent der gestellten Petitionen waren ganz oder zumindest teilweise erfolgreich. 318 Anliegen konnte laut Bericht aber nicht entsprochen werden.