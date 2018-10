NSU-Ausschuss des Parlaments tagt letztmals öffentlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der NSU-Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtags schließt seine Beweisaufnahme ab und tagt am kommenden Montag zum letzten Mal öffentlich. In der Sitzung wird ein Mann befragt, der Zeuge des mutmaßlich ersten NSU-Raubüberfalls im Dezember 1998 in Chemnitz war. Auf ihn sei damals gezielt geschossen worden, teilte die Vize-Vorsitzende des Gremiums, Kerstin Köditz (Linke), am Mittwoch in Dresden mit. Sie bedauerte das Ende der Beweisaufnahme. Einige zentrale Fragen seien offen geblieben.

Der NSU-Ausschuss in Dresden untersucht mögliche Versäumnisse sächsischer Behörden im Umgang mit dem "Nationalsozialistischen Untergrund" und seinem Umfeld.