Linke verlangt Winternotprogramm für Obdachlose

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Linke hat ein Notprogramm für Obdachlose in den Wintermonaten eingefordert. "Die Kommunen sollten an kalten Tagen ganztägig kostenlose und anonyme Unterkünfte anbieten können", teilte die Fraktion am Dienstag im Dresdner Landtag mit. Dafür kämen entweder bereits vorhandene Übernachtungsstätten oder stationäre wie mobile Notunterkünfte infrage. Das Thema steht an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung des Parlaments.

"Der Winter naht - wer kein Dach über dem Kopf hat, gerät schnell in Lebensgefahr. Schon deshalb ist es ein Skandal, dass Sachsens Landesregierung beim Thema Wohnungslosigkeit seit langer Zeit tatenlos ist", sagte die Sozialpolitikerin Susanne Schaper. Die Koalition hebe die Hände, weil die Kommunen dafür zuständig seien, gegen Obdachlosigkeit vorzugehen. Deshalb gebe es in Sachsen auch keinen Überblick über das Ausmaß des Problems.

Schaper zufolge ist neben einer fortlaufenden Datenermittlung und einer Berichtspflicht ein "Landesprogramm Wohnungslosenhilfe" erforderlich. Gemeinsam mit kommunalen Spitzenverbänden, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Obdachloseninitiativen sollten Maßnahmen zum Schutz Betroffener entwickelt werden.