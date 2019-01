Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Linken fordern eine Zulage von etwa 150 Euro pro Monat für Justizwachtmeister an den sächsischen Gerichten. Dazu brachten sie am Donnerstag einen Gesetzentwurf in den Landtag ein. Dieser Beruf habe sich ab Mitte der 1990er Jahre fundamental verändert, argumentierte Linke-Rechtsexperte Klaus Bartl. Die Bediensteten seien mitunter erheblichen Gefahren ausgesetzt.

"Sie erledigen ihren Dienst in abgeschlossenen Räumen und hinter Gittern, zum Beispiel den Haftbereichen und Verwahrräumen der sächsischen Staatsanwaltschaften und Gerichte. Dabei haben sie mit Menschen zu tun, die gegen ihren Willen festgehalten werden", sagte Bartl. Zu ihren Kernaufgaben gehörten die Vorführung von Gefangenen, deren Beaufsichtigung und die Vollstreckung von Haftbefehlen.

"Die Personen, mit denen sie arbeiten, befinden sich meist in Ausnahmesituationen, die über ihr gesamtes weiteres Leben bestimmen – sei es die Verurteilung zu einer Haftstrafe, die Verhängung einer Sicherheitsverwahrung oder der Entzug eines Kindes", betonte Bartl, der selbst Strafverteidiger ist. Dementsprechend sei die emotionale Lage der Betroffenen.

Bartl: "Im Gerichtssaal kommt es zum Zusammentreffen mit Opfern, Geschädigten, Belastungszeugen, Angehörigen von rivalisierenden Gruppen. Man kann sich also vorstellen, dass da häufiger eine explosive Mischung entsteht und die Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister Gewalt und Übergriffe zu verhindern haben."