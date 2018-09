Landtagssitzung zwischen Europapolitik und Schuldebatte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer Regierungserklärung von Europaminister Oliver Schenk (CDU) zu Perspektiven sächsischer Europapolitik beginnt heute die Sitzung des Sächsischen Landtags in Dresden. Die CDU will angesichts des bestehenden Nachholbedarfs und im Nachgang des Brüssel-Besuchs der Landesregierung über finanzielle Erwartungen an die EU-Förderung diskutieren. Themen der folgenden Aktuellen Stunde sind die Organspende sowie Lehrermangel und Unterrichtsausfall an den Schulen.

Die Abgeordneten beraten zudem über mehr Qualität an Schulen, Weiterbildung und lebenslanges Lernen, die Anerkennung pflegender Angehöriger und eine Landesstrategie "Zero Waste" und Abfall-Kreislaufwirtschaft. Es ist bereits das zweite Plenum im September. Wegen des Tages der Deutschen Einheit mitten in der Woche und den Herbstferien wurden die Oktober-Sitzungen vorgezogen, wie ein Landtagssprecher sagte.