Landtag will Petitionsrecht verbessern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag möchte das Petitionsrecht stärken. So sollen sich Bürger fortan im Internet darüber informieren können, welche Petitionen aktuell anhängig sind und wie deren Bearbeitungsstand ist, sagte der SPD-Politiker Jörg Vieweg am Donnerstag in Dresden. Neben einer besseren Öffentlichkeitsarbeit gehe es auch um mehr Effizienz bei Vor-Ort-Terminen des Ausschusses. Dabei wolle man die Einreicher von Petitionen beispielsweise ausreichend mit Informationsmaterial versorgen. Vieweg sprach von einem "kleinen Schritt". Den Linken gehen die Vorschläge nicht weit genug.