Landtag debattiert über Tourismus und Grundgesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Landtag biegt ab heute auf die Zielgerade dieser Legislaturperiode ein. Zu Beginn des Mai-Plenums wollen die Abgeordneten über den Tourismus im Freistaat und das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes debattieren. Weitere Themen sind Pläne für eine höhere Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Sachsen, die Erforschung und Rückgabe von NS-Raubgut an sächsischen Bibliotheken sowie die Windenergie. Die AfD will in einem Antrag die Antifa im Freistaat verbieten lassen. Am Nachmittag stehen eine Fülle von Gesetzentwürfen zur Abstimmung.

Die zwei Mai-Sitzungen des Plenums wurden auf drei Tage verteilt, da noch viele Punkte auf der Tagesordnung stehen. Deshalb wird die zweite Sitzung am Donnerstag unterbrochen und am Freitag fortgesetzt. Anfang Juli folgen noch einmal drei Plenarsitzungen.